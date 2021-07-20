Нікіта Добринін замилував мережу новим фото з маленьким сином

Новоспечений татусь, ведучий Нікіта Добринін оприлюднив надзвичайно зворушливе фото з синочком Левом. Чоловік з малюком солодко спали, повідомляє 24 Канал.

Нікіта Добринін та його кохана Даша Квіткова досі не можуть повірити в те, що стали батьками. Вони насолоджуються кожною миттю, яку проводять з малюком і звикають до нового статусу.

Ведучий оприлюднив фото, де постав перед камерою, лежачи на підлозі у вітальні власного заміського будинку. Нікіта був одягнений в білу футболку з чорним написом. Маленький Лев солодко спав поруч із татусем у коконі для новонароджених.