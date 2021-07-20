Лікар попередила чим не можна снідати в спеку

Раціон слід коригувати з урахуванням погоди. Такою думкою поділилася лікар-дієтолог Нурія Діанова, повідомляє Країна здоров'я.

За її словами, під час спеки людина, як правило, не потребує такої кількості їжі, як ﻿в інший час﻿. Однак після деяких страв, таких як манна каша на сніданок, швидко виникає ілюзія голоду.

"В умовах спеки є такий своєрідний момент, що вам може захотітися їсти знову, але їжа" не полізе", - зазначила Діанова.



Дієтолог додала, що манна каша занадто швидко засвоюється організмом. Будь-яка інша крупа трохи повільніше переробляється, відповідно, довше насичує людину.

Лікар попередила, що снідати в спеку не варто манною кашею або вівсянкою, приготованими на молоці.

"Влітку завжди є ризик, що каша на молоці зіпсується швидше, ніж просто їжа на воді", - пояснила фахівець.

Діанова порекомендувала для сніданку віддавати перевагу каші на воді з додаванням свіжих фруктів і ягід. За словами дієтолога, ідеальним варіантом є вівсянка, приготована таким чином.