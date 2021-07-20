З початку місяця на водоймах загинуло понад 200 осіб - ДСНС

З початку року на водоймах в Україні загинули 808 людей. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки на воді.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС відзначають, що тільки з початку липня загинуло 265 людей, з них 36 - діти.

"Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинуло 166 осіб (з них 16 - неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді в країні в цьому році" , - заявили у відомстві.

Найпоширенішими причинами трагічних випадків в ДСНС називають купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.