У РФ пригрозили Америці "ненавмисним конфліктом"
Росія погрожує США "ненавмисним конфліктом" в разі розміщення гіперзвукових ракет в Європі, повідомляє Кореспондент.
Так в російському диппредставництві відреагували на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, який раніше зробив заяву про гіперзвукову зброю.
"Нагадуємо Джону Кірбі, що потенційне розгортання будь-яких гіперзвукових ракет в Європі було б надзвичайно дестабілізуючим фактором. Їх короткий час підльоту практично не залишить Росії часу для прийняття рішень і підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту", - сказано в заяві.