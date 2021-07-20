У РФ пригрозили Америці "ненавмисним конфліктом"

У РФ пригрозили Америці "ненавмисним конфліктом"
Фото: Колаж Курс України

Росія погрожує США "ненавмисним конфліктом" в разі розміщення гіперзвукових ракет в Європі, повідомляє Кореспондент.

Так в російському диппредставництві відреагували на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, який раніше зробив заяву про гіперзвукову зброю.

"Нагадуємо Джону Кірбі, що потенційне розгортання будь-яких гіперзвукових ракет в Європі було б надзвичайно дестабілізуючим фактором. Їх короткий час підльоту практично не залишить Росії часу для прийняття рішень і підвищить ймовірність ненавмисного конфлікту", - сказано в заяві.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics