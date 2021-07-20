У РФ пригрозили Америці "ненавмисним конфліктом"

Росія погрожує США "ненавмисним конфліктом" в разі розміщення гіперзвукових ракет в Європі, повідомляє Кореспондент.

Так в російському диппредставництві відреагували на слова прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, який раніше зробив заяву про гіперзвукову зброю.