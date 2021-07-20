Україна в "білому ковід-списку" ЄС: перелік країн

Після того, як Рада Європи внесла Україну до "білого ковід-списку" країн, з яких рекомендовано дозволити в'їзд, кілька країн-членів ЄС послабили обмеження для українців, повідомляє Страна.ua.

Поки таких країн шість з 28 держав Європейського союзу. Про появу кожної нової країни в списку повідомляє МЗС України.

Німеччина

З 18 липня ФРН відкрила в'їзд для всіх громадян України. Раніше туди пускали тільки повністю щеплених від коронавірусу (вакцинами схваленими в ЄС) і тих, хто обгрунтував виняткові підстави для в'їзду.

Але з цього тижня всі громадяни України можуть безперешкодно відвідувати Німеччину. Єдина умова для тих, хто летить літаком - потрібно пред'явити актуальний негативний тест на коронавірус. Або ж сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання, якщо ви перехворіли.

Скріншот з сайту посольства Німеччини в Україні

На сайті посольства ані слова, які вакцини приймаються для в'їзду. Але раніше йшлося лише про ті, які були схвалені місцевим Інститутом Пауля Ерліха. Станом на зараз, там значаться дві вакцини: "АстраЗенека" і Pfizer.

Українці, які полетіли в Німеччину, розповіли, як перетинали кордон.

"Прилетіла до Франкфурта, у мене дві дози "Астра Зенека", про всяк випадок ще й зробила ПЛР-тест, але його ніхто не подивився. Перевірили тільки документ про вакцинацію при посадці - і побіжно глянули на контролі в аеропорту вже в Німеччині ", - розповіла Галина Андрусяк, яка 19 липня приїхала до Німеччини по біопаспорту.

"Я тест не робив, у мене дві дози вакцини. Тест ніхто і не питав" , - ділиться Олег Мосійчук, який прилетів до Берліна.

Данія

Данія відкрилася для всіх типів подорожей українців з 17 липня. При цьому все одно знадобиться зробити два ПЛР-тести - перед в'їздом і після цього.

Про це йдеться на сайті датської поліції, яка регулює в'їзд в країну. Україна там з 17 липня входить в "жовтий" список (хоча ЄС і перемістив Україну в "зелений).

Від жителів країн "жовтої" зони потрібен ПЛР-тест, зроблений до поїздки, і ще один тест зроблять прямо на кордоні. А ось вказувати поважну причину для в'їзду, як було раніше, тепер не треба.

Скріншот з сайту поліції Данії

Естонія

З 19 липня в Естонії почали діяти нові правила в'їзду з країн Європи. Україна увійшла в "зелений список", тому громадяни нашої країни можуть не проходити по приїзду 10-денну ізоляцію і не робити тест після прибуття.

Більш того - їм навіть не потрібен ПЛР-тест, йдеться на сайті МЗС Естонії. Поки відомо, що такі правила будуть діяти з 19 по 25 липня.

Скріншот з сайту МЗС Естонії

Латвія

Латвія внесли Україну в "зелений" список країн, який оновлюється щотижня. Щоб в'їхати, досить буде пред'явити негативний результат ПЛР-тестування, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону - або тест на антигени, проведений не раніше, ніж за 24 години.

Скріншот з сайту Центру профілактики і контролю захворювань Латвії

Вакцинованим по прибуттю в Латвію досить буде пред'явити ковід-сертифікат про повну вакцинацію препаратами AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer або про те, що особа перехворіла Сovid-19.

Бельгія

Після рекомендації Ради ЄС Бельгія також відкрила кордони для всіх типів подорожей з України. Про це 16 липня повідомило посольство Бельгії в Україні.

"Знято обмеження на поїздки в Бельгію для жителів України ", - йдеться в Facebook посольства.

При цьому на урядовому сайті по боротьбі з ковід-19 говориться, що мандрівники все одно повинні заповнювати форму на в'їзд за 48 годин до візиту.

Там же йдеться, що при в'їзді з "зеленої" зони обов'язковий ПЛР-тест, але ні тесту після прибуття, ні самоізоляції не потрібно.

У МЗС України додають, що для в'їзду в Бельгію потрібно мати:

- документальне підтвердження мети поїздки (наприклад, запрошення, бронь готелю і так далі),

- підтвердження фінансової спроможності,

- поліс медстраховки, який визнається на території країн ЄС.

На урядовому сайті говориться, що Бельгія дотримується зонування Ради Європи, яка внесла Україну в "зелений" список. Однак поки Брюссель на своєму сайті цей список не оновив, і України там немає. Тобто при плануванні поїздки краще порадитися з авіакомпанією.

Словенія

Відкрила кордони для українців і Словенія. За даними МЗС України, туристів пускають при наявності негативного ПЛР-тесту (за 72 години до перетину кордону), негативного тесту на визначення антигену (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону), або ж сертифікату про щеплення проти коронавірусу.

Що відбувається в інших країнах?

Італія українців для туризму не пускає. Тим, у кого є підстави для в'їзду, він дозволений при наявності вакцинації або негативного тесту, зробленого за 72 години до поїздки.

"Я прилетіла в Бергамо. На кордоні подивилися негативний тест і все. Про карантин і слова не було. Точніше було, але вибір: карантин або негативний тест. Але це, я вважаю, формальність, тому що тест дивляться в Україні в аеропорту ", - каже Лада Костенко.

"Прилетіла з двома дітьми в Болонью, нічого за карантин не сказали. За документами у нас в Україні тільки запитали, навіщо летимо і чи є тест - і навіть його не подивилися. В Італії не питали нічого, я просто дала паспорт, а на тест на ковід навіть не дивилися ", - розповіла Катерина Мелех з Нововолинська.

Іспанія. Українські туристи можуть відвідувати Іспанію з довідкою про вакцинацію (при цьому приймають всі вакцини, якими зараз прищеплюють в Україні). Лише з тестом не пустять.

Також потрібно заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health-SpTH на телефон, отримати QR-код для надання перед посадкою в аеропорту і після прибуття. При заповненні туристи вказують паспортні дані, інформацію про щеплення та адресу проживання в Іспанії.

Однак на практиці, за розповідями наших туристів, все виглядає ще простіше.

"У нас є довідки про вакцинацію препаратом "Астра Зенека", але їх в Іспанії ніхто навіть не перевіряв. Лише при посадці подивилися представники авіаліній. Потрібно ще до вильоту заповнити анкету і відсканувати код по прильоту - і все. Зараз мало туристів, Барса без натовпів, відпочинок відмінний ", - ділиться Ірина Хамардюк, яка третій день відпочиває з чоловіком в Барселоні.

Франція вимагає довідку про вакцинацію визнаними в ЄС вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), крім якої деякі авіакомпанії можуть запросити тест ПЛР, зроблений не більш ніж за 72 години до вильоту.

Одні туристи кажуть, що у них запитували тільки тест, у інших - дивилися і довідку про щеплення.

"При посадці у нас подивилися тест. А у Франції попросили зробити ще один по прильоту - коштує 70 євро (антиген-тест - 40 євро). І все ", - розповіла Любов Забігайло, яка полетіла до друзів в Ніццу.

"У нас дивилися документ про вакцинацію при посадці на літак. У Парижі теж попросили його показати. Тесту ми не робили ", - говорить турист Ігор Космеда.

Угорщина для туризму українців не пускає - тільки для транзиту. Тих, кому можна в'їжджати, пускають довідкою про вакцинацію або тестом. Офіційно угорці визнають тільки тести, зроблені у себе.

"Я їхав з папером про щеплення, але товариша пустили з тестом, причому зробленим в Україні. Але зобов'язали зробити ще один - уже в Угорщині ", - розповідає один з мандрівників.

Польща і Словаччина. А ось з найближчими українськими сусідами все набагато складніше - Польща не пускає українців по безвізу, тільки на навчання або роботу. Крім того, іноземці без щеплення, які в'їжджають до Польщі, повинні пройти 10-денний карантин.

"Польща відмовилася пускати туристів по біопаспортам, дозволяє в'їзд тільки з країн ЄС ", - сказав Тарас Романенко, який живе у Варшаві.

Словаччина, до речі, теж не пускає українських туристів - ні з тестами, ні з вакцинами.

За іншим країнам ЄС: туристів до себе не пускають Португалія, Чехія та Швеція. В'їхати з вакцинацією препаратами, зареєстрованими в ЄС можна в Литву, в'їхати з вакцинацією усіма препаратами, якими прищеплюють в Україні можна в Австрію, Угорщину, Нідерланди та Фінляндію.