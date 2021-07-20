Южная Австралия вводит локдаун: обнаружили штамм "дельта"

У штаті Південна Австралія у вівторок набуває чинності режим карантину через поширення там штаму коронавірусу "дельта", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прем'єр штату Стівен Маршалл.

"У нас немає іншої альтернативи, окрім як негайно ввести достатньою жорсткі обмеження. З 18:00 сьогоднішнього вечора (11:30 вівторка кск) в Південній Австралії вступає в силу локдаун" , - цитує телеканал слова Маршалла.

Таке рішення влади штату прийняли після виявлення п'яти внутрішніх випадків COVID-19. Один з них - зараження варіантом "дельта".

"Тут, в Південній Австралії, ми маємо справу з варіантом "дельта" , - сказав прем'єр.

За його словами, карантин буде діяти як мінімум протягом тижня. З вечора вівторка жителям штату дозволено виходити з дому тільки в разі потреби, зокрема, по роботі, для покупок продовольства, а також для отримання медичних послуг, в тому числі для тестування і вакцинації від COVID-19. Також залишати домівки дозволяється для догляду за хворими.

Крім того, можна займатися спортом на свіжому повітрі з людьми з одного домогосподарства в межах 2,5 км від будинку. При цьому тривалість вправ не повинна перевищувати 90 хвилин. Жителям штату необхідно до початку локдауна визначитися, в якому будинку вони залишаться на період ізоляції. Як повідомляється, закриють школи. У вчителів буде 24 години для організації дистанційного навчання. Більш того, вводиться заборона на проведення будівельних робіт та планових операцій.