Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

Баку звинуватило Єреван в обстрілі в напрямку Садарацького району Нахічевані, а Вірменія своєю чергою заявила про обстріл своїх позицій на кордоні та одного пораненого, повідомляє Укрінформ.

На сайті Міноборони Азербайджану сказано, що позиції військ країни у напрямку Садарацького району Нахчиванської автономної республіки піддалися обстрілу з боку вірменських військових.

У міністерстві зазначили, що "з метою придушення вогневої активності супротивної сторони був проведений вогонь у відповідь".

Втрат серед особового складу ЗС Азербайджану немає.

Як повідомляє іноземне видання з посиланням на пресслужбу Міноборони Вірменії, Єреван і собі звинуватив Азербайджан в обстрілі ділянки Ерасх вірмено-азербайджанського кордону, в результаті якої керівник громади Радик Огікян отримав поранення.

"Пізно ввечері 19 липня і 20 липня до 02:00, азербайджанські збройні сили, без застосування мінометів, продовжували обстрілювати вірменські позиції, розташовані на ділянці Ерасх вірмено-азербайджанського кордону", - йдеться у повідомленні.

ВС Вірменії заявили, що не допустять зміни лінії зіткнення.