Запаси вугілля на українських ТЕС просіли на чверть

Обсяги вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) знаходяться на 12,5% нижче за норму, яка повинна бути за станом на 19 липня. Починаючи з 24 червня запаси ресурсу зменшилися на 24% і склали 1,047 млн т, повідомляє UBR.

Однак, обсяг антрацитового вугілля з 24 червня виріс на 6% і досяг 248 тис. т. Запаси газового вугілля, навпаки, скоротилися на 30,4% до 799 тис. т.

При цьому виробництво електроенергії ТЕС 12-18 липня по порівнянні з попереднім тижнем зросло на 19% - з 730 млн кВт ∙ год до 867 млн кВт ∙ год. Таке зростання пов'язане зі значним збільшенням споживання в енергосистемі, а також з тим, що вся доступна на сьогодні потужність АЕС підключена до мережі. До того ж обмежена можливість значного збільшення потужності ГЕС, додали в "Укренерго".

Так, ТЕС виробили максимальну кількість електроенергії 16 липня - 134,3 млн кВт ∙ г. В цей день також споживання було на піку - 410 млн кВт ∙ год. У порівнянні з попереднім тижнем покриття ТЕС навантаження збільшилося на 3% і склало 30%. Роком раніше, з 13 по 19 липня минулого року, частка ТЕС становила 23%.