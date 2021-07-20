Мільярдер назвав криптовалюти "найбільшою масовою помилкою"

Співзасновник інвесткомпанії Magellan, мільярдер Хеміш Дуглас заявив, що криптовалюти є однією з найбільших масових помилок в сучасній історії. За його словами, це як частина більш серйозного попередження про те, що ціни на активи, "штучно завищені урядом і стимулами центрального банку", можуть зіткнутися з розплатою, повідомляє Обозреватель.

Про це він розповів у інтерв'ю The Australian Financial Review. Дуглас зазначив, що криптовалюта неминуче впаде до нуля, коли інші спекулятивні бульбашки в кінцевому підсумку вичерпають себе і вибухнуть.

"Криптовалюта, я повинен сказати, є однією з найбільших ірраціональностей, які я бачив за дуже, дуже, довгий період часу через те, що за ними стоять культи і свої масштаби" , – сказав Дуглас.

Раніше аналітик компанії TeleTrade Сергій Родлер заявив, що курс біткоїна ризикує опуститися нижче $30 тис. У такому випадку йому відкриється дорога для падіння до $25-27 тис.

Сьогодні, 20 липня, біткоїн опустився нижче $30 тис. Перша криптовалюта впала в ціні до $29 655 (станом на 12:04 за київським часом).