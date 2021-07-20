ВООЗ допоможе Україні оновити протоколи лікування

Міністерство охорони здоров'я спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров’я працюють над оновленням клінічних протоколів, повідомляє Укрінформ.

"За зверненням Міністерства охорони здоров’я Всесвітня організація охорони здоров’я підготувала аналітичний документ "Варіанти найкращих практик для розробки клінічних протоколів в Україні". Документ розроблено на підтримку України в процесі стандартизації медико-санітарної допомоги та стратегічних закупівель послуг через адаптацію міжнародних клінічних настанов та розробку національних клінічних протоколів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для України стандартизація медичної допомоги через впровадження настанов із клінічної практики є пріоритетом.

ВООЗ із жовтня 2020 року по лютий 2021 року провела попереднє дослідження для оцінки варіантів, які МОЗ має розглянути для реалізації процесу розробки національних клінічних настанов. За підсумками даного дослідження були виявлені чіткі докази наявності загальної підтримки процесу перегляду клінічних настанов із переходом від простого перекладу до більш структурованого процесу системної адаптації настанов.

Крім того, було проаналізовано нормативно-правову базу, проведено опитування представників ключових організацій з метою розуміння їх точки зору стосовно якісної реалізації переглянутої національної системи клінічних досліджень, а також проведено низку вебінарів із зацікавленими ключовими сторонами, зазначили в МОЗ.

У документі міститься інформація про досвід ЄС в плані розробки настанов, деталізується поточна інформація про ситуацію щодо даного питання в Україні та виявляються прогалини у системі. Пріоритетом для забезпечення надійності та прийнятності рекомендацій є вирішення питань, пов’язаних з конфліктами інтересів.

"Створення відповідної системи потребуватиме інвестиційних вливань як у персонал, так і у спроможності. Плани впровадження практик мають містити гарантію ефективності клінічних протоколів, стратегію розповсюдження, план навчання, визначення і плани вимірювання показників виконання рекомендацій" , - підкреслюється в повідомленні.

Водночас у МОЗ заявили, що мають амбіційний план оновлення за короткий час великої кількості клінічних протоколів для пріоритетних станів.