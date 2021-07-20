Чорні кісточки від яблук: чи безпечно їх вживати в їжу

Вважається, що яблука дуже корисні. Але те ж саме може не ставитися до чорних кісточках в серцевині яблука. У той час як багато людей уникають насіння через їх гіркоту, інші можуть уникати насіння яблук через їх передбачувану токсичность, повідомляє WomanEL.

Ви можете запитати: чому яблука можна їсти, але не насіння?

Насіння яблук містять рослинне з'єднання під назвою амигдалин, яке безпечно, якщо насіння не пошкоджено. Але якщо насіння пошкоджено, воно виділяє токсичний ціанистій водень (синильну кислоту). Це працює як частина хімічного захисту насіння. Амігдалин також міститься в мигдалі, кісточках абрикосів, вишні й персиків.

Отруєння ними може бути дуже небезпечним - навіть зі смертельними наслідками. Симптоми включають задишку, судоми або втрату свідомості. Вплив синильної кислоти також може викликати проблеми з мозком і серцем.

Скільки кісточок це занадто багато?

Кісточки небезпечно вживати у великих кількостях. Конкретна кількість насіння, яке вам потрібно буде з'їсти, щоб відчути наслідки отруєння, буде залежати від вашого росту, ваги та віку. Маленькі діти та домашні тварини піддаються підвищеному ризику. Тип яблука також має значення.

Здебільшого вам не потрібно панікувати, якщо ви з'їли кілька насінь яблука, особливо якщо ви проковтнете їх цілком. Вам потрібно буде ретельно пережовувати і з'їсти близько 200 насінь яблука, щоб отримати смертельну дозу.

Проте, безпечніше випльовувати насіння, а також видаляти серцевину при приготуванні соку, щоб уникнути будь-яких потенційних проблем зі здоров'ям.