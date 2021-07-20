Жителі "ЛДНР" з російськими паспортами проголосують на виборах до Держдуми РФ

Жителі "ЛДНР", які отримали російський паспорт зможуть проголосувати на виборах в Держдуму РФ онлайн, повідомляє Страна.ua.

Згідно з повідомленням, щоб взяти участь в голосуванні, жителі непідконтрольного Донбасу повинні мати паспорт РФ і бути користувачами російського єдиного порталу держпослуг з підтвердженою обліковим записом.

Щоб зареєструватися на даному порталі, необхідно отримати СНІЛС - документ з унікальним номером рахунку в системі пенсійного страхування.

Відзначимо, що і для отримання СНІЛС, і для реєстрації на порталі держпослуг РФ раніше жителі "ЛДНР" повинні були виїжджати в Росію. Але недавно, місяць тому, робити й те, й інше дозволили на місці.

Нагадаємо, в липні в Держдумі РФ заявили, жителі тимчасово непідконтрольних Києву частин Луганської та Донецької областей за спрощеною схемою отримали 611 тисяч російських паспортів.