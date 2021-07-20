В Україні один офіційно влаштований на роботу утримує двох безробітних

Тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється майже в 500 млрд грн на рік.﻿ Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси" заявив перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко, повідомляє УНІАН.

"Тіньовий фонд оплати праці оцінюється майже в півтрильйона гривень на рік. Це кошти, за рахунок яких ми можемо розвивати стратегічні проекти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти" , - сказав він.

Також він додав, що в Україні один офіційно влаштований фактично утримує двох безробітних.

"Минулого року, за даними реєстру фізичних осіб-платників податків, 11,3 мільйона громадян України отримували офіційно заробітну плату, майже 11 мільйонів не отримували зовсім ніякого доходу. Плюс, маємо понад 11 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від легально працюючих громадян. Тобто, маємо за рахунок одного постійно працюючого утримання двох непрацюючих" , - сказав він.

За словами Любченка, сьогодні від 2 до 3 мільйонів українців працюють за кордоном. Для їх повернення потрібно застосувати інструмент суспільного діалогу, щоб створити баланс інтересів громадянина, держави та бізнесу.

Безробіття в Україні

Рівень безробіття в Україні серед робочої сили віком від 15 до 70 років у першому кварталі 2021 року, у порівнянні з четвертим кварталом 2020 року, зріс на 0,4 п.п. - до 10,5% з 10,1%, кількість безробітних склала 1,8 млн осіб.