Ціни на житло зросли майже на 10%

У II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку, повідомляє РБК-Україна.

За даними Держстату, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 9,7%, на вторинному - на 9,9%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 9,3%, на вторинному - на 9,4%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 9,1%, на вторинному - на 10,3%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 11,6%, на вторинному - на 10,0%.

Нагадаємо, споживчі ціни у червні 2021 року у порівнянні з груднем 2020 року в середньому зросли на 6,4%. За останній рік інфляція склала 9,5%.

У IV кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Автор: Олександр Білоус