РФ хоче перетворити Чорне море у "внутрішнє озеро" - Кулеба
В України є конкретні ідеї та пропозиції щодо того, як перешкодити Росії перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озеро", повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Якщо країни Чорного моря та члени НАТО плюс Україна, Грузія, і можна знайти навіть місце для Молдови в цьому механізмі, не об'єднають своїх зусиль, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро, поділить його навпіл і почне повністю панувати у своїй зоні. Ця тема була вчора дуже предметно проговорена - тобто, що треба зробити для того, щоб вирівняти ситуацію з безпекою в Чорному морі. В України є конкретні ідеї, конкретні пропозиції з цього приводу", - сказав Кулеба за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Грузії.
Міністр заявив, що Україна обговорює наразі ці ідеї з Грузією, Молдовою, державами-членами НАТО, які є причорноморськими і дружніми до України, а саме з Румунією, Болгарією і Туреччиною.
Кулеба також поінформував, що для посилення євроінтеграції в травні в Києві було створено Асоційоване тріо України, Грузії та Молдови, а в понеділок у Батумі відбувся повноцінний саміт лідерів "Асоційованого тріо" за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.
"Тут йдеться про безпеку регіону, про безпеку взагалі Європи, тому що ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн в ЄС гарантувати повноцінну безпеку Європи буде неможливо... Але я вам скажу, що все більше країн у ЄС теж починають думати в межах цієї парадигми, і це дуже радує", - додав він.