РФ хоче перетворити Чорне море у "внутрішнє озеро" - Кулеба

В України є конкретні ідеї та пропозиції щодо того, як перешкодити Росії перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озеро", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо країни Чорного моря та члени НАТО плюс Україна, Грузія, і можна знайти навіть місце для Молдови в цьому механізмі, не об'єднають своїх зусиль, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро, поділить його навпіл і почне повністю панувати у своїй зоні. Ця тема була вчора дуже предметно проговорена - тобто, що треба зробити для того, щоб вирівняти ситуацію з безпекою в Чорному морі. В України є конкретні ідеї, конкретні пропозиції з цього приводу" , - сказав Кулеба за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Грузії.

Міністр заявив, що Україна обговорює наразі ці ідеї з Грузією, Молдовою, державами-членами НАТО, які є причорноморськими і дружніми до України, а саме з Румунією, Болгарією і Туреччиною.

Кулеба також поінформував, що для посилення євроінтеграції в травні в Києві було створено Асоційоване тріо України, Грузії та Молдови, а в понеділок у Батумі відбувся повноцінний саміт лідерів "Асоційованого тріо" за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля.