Кількість смертей в Індії під час пандемії набагато більше офіційних цифр

Згідно з недавнім дослідження впливу коронавірусу на чисельність населення Індії, кількість смертей під час пандемії може в 10 разів перевищувати офіційну кількість жертв COVID-19, пишуть іноземні ЗМІ.

Більшість експертів вважають, що офіційна кількість загиблих в Індії - понад 414 000 чоловік - насправді сильно занижена.

В опублікованому звіті вчених різниця між зареєстрованими і очікуваними смертями склала від 3 до 4,7 мільйона в період з січня 2020 року по червень 2021 року. У звіті також говориться, що точна цифра може "виявитися невловимою".

За останні кілька місяців в деяких штатах Індії збільшилася кількість загиблих від COVID-19 після виявлення тисяч раніше не зареєстрованих випадків.

Кілька індійських журналістів також опублікували більш високі цифри смертності з деяких штатів, використовуючи урядові дані.