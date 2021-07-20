У Франції відкрили справу за зображення президента в образі Гітлера
У вівторок прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера, повідомляє Европейская правда.
Білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер
Макрон зображений в образі Гітлера, поруч білими буквами на червоному тлі розміщений напис:
"Підкорися. Зроби щеплення". Також поруч розміщена абревіатура LREM - назва партії Макрона (
"Вперед, Республіка!").
Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона.
Слідство націлене на автора зображень.
На в’їзді в Тулон минулих вихідних один із двох щитів був позначений написом
"ганьба".