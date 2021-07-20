Названі найміцніші пари серед знаків Зодіаку

Знак Зодіаку без сумніву може вплинути на наш характер, а отже і на стосунки з людьми. Астрологи розповіли, які пари знаків Зодіаку складуть найміцніший союз, повідомляє УНИАН.

Овен і Терези

Овен-один з найсильніших знаків в Зодіаку, природжений лідер, в деякому роді агресор. В якості другої половинки йому добре підходять Терези. Це м'яка, неконфліктна людина, яка подарує Овну внутрішню рівновагу. А Овен своєю чергою забезпечить Терезам надійний тил і захист.

Рак і Телець

Рак і Телець ідеально сходяться на ґрунті того, що обидва - прекрасні сім'янини. Вони однаково дивляться на сімейні цінності, розподіл бюджету, економію, витрати і побут. У них практично не виникає суперечки в побутових питаннях, а що ще потрібно для створення спокійної гавані?

Скорпіон і Риби

Це найміцніша і щаслива пара за всіма гороскопі. Скорпіон-сильний, владний і переважний партнер, що сходиться з більш слабким партнером. Риби зможуть огорнути Скорпіона своєю любов'ю, що його умиротворить і зробить щасливими ці стосунки.