У Києві можуть продавати місця в списках на вакцинацію Pfizer

У столиці стрімко зростає кількість охочих вакцинуватися в організованому колективі. Київ уже отримав 200 тисяч доз вакцини "Модерна", а скоро повинна надійти ще одна партія "Пфайзер". Однак зробити щеплення ними можна лише в організованих колективах, повідомляє Вести.

Згідно з розпорядженням МОЗ, колектив повинен складати 50 осіб.

"У нас в роботі зараз 240 колективів, в тому числі і великі приватні компанії. На них виділили 40 тис. доз. Але у мене питання - а якщо немає 50 людей, що робити? Відповідь - потрібно скооперуватися з іншими колективами. Але ми вважаємо , що це несправедливо і неправильно. Логічно було б оголосити п'ятий етап вакцинації, яка передбачає вакцинацію всіх громадян, незалежно від віку та професії. Всі зараз можуть зробити щеплення хіба що "КоронаВаком" , - заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА, регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк.

Він упевнений, що такі правила для розрекламованих вакцин - привід для корупції.

"Люди пишуть гнівні листи, і вони мають рацію. Згідно з заявками від "колективів", списки, в яких спочатку було по 50-70 чоловік (на квітень-травень), раптом виросли до 700-1000-1200. До цих списків можна вже податкову підключати. у них що, колективи виросли так набагато? Єдино логічне припущення - місця в списках продають. Ми самі плодимо корупцію" , - обурюється Животенюк.

За його словами, особливо зросли "колективи" так званих товариств.