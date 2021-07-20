У Києві можуть продавати місця в списках на вакцинацію Pfizer
У столиці стрімко зростає кількість охочих вакцинуватися в організованому колективі. Київ уже отримав 200 тисяч доз вакцини "Модерна", а скоро повинна надійти ще одна партія "Пфайзер". Однак зробити щеплення ними можна лише в організованих колективах, повідомляє Вести.
Згідно з розпорядженням МОЗ, колектив повинен складати 50 осіб.
"У нас в роботі зараз 240 колективів, в тому числі і великі приватні компанії. На них виділили 40 тис. доз. Але у мене питання - а якщо немає 50 людей, що робити? Відповідь - потрібно скооперуватися з іншими колективами. Але ми вважаємо , що це несправедливо і неправильно. Логічно було б оголосити п'ятий етап вакцинації, яка передбачає вакцинацію всіх громадян, незалежно від віку та професії. Всі зараз можуть зробити щеплення хіба що "КоронаВаком", - заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА, регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк.
Він упевнений, що такі правила для розрекламованих вакцин - привід для корупції.
"Люди пишуть гнівні листи, і вони мають рацію. Згідно з заявками від "колективів", списки, в яких спочатку було по 50-70 чоловік (на квітень-травень), раптом виросли до 700-1000-1200. До цих списків можна вже податкову підключати. у них що, колективи виросли так набагато? Єдино логічне припущення - місця в списках продають. Ми самі плодимо корупцію", - обурюється Животенюк.
За його словами, особливо зросли "колективи" так званих товариств.
"У деяких громадських організаціях в списках раптом виявилося до 13 тис. людей. Таке враження, що людей збирають з усієї України. Але, наприклад, багатоквартирний будинок, в якому до 400 осіб, не може об'єднатися в такий "організований колектив", - зазначив Животенюк.