У Києві жінка з "коктейлем Молотова" пограбувала банк

Поліція столиці затримала жінку, яка у вівторок пограбувала банк в Оболонському районі Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Жінка, яка зайшла у відділення банку по вул. Автозаводській, кинула "коктейль Молотова" і відібрала під загрозою пістолета гроші, затримана", - сказав співрозмовник видання.

Пізніше відділ комунікації поліції Києва розповів, що жінка зайшла в приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під загрозою пістолетом зажадала гроші, працівники банку виконали її вимогу, але на виході з будівлі її чекали співробітники поліції. Також була введена спеціальна поліцейська операція.

"На місці правоохоронці попередньо встановили, що в приміщення банку увійшла невідома і кинула підпалену пляшку з рідиною, а потім почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисницю" , - сказано в повідомленні на сайті поліції.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, опитують свідків і спілкуються із затриманою.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.