Українці в Чехії є чи не найбільшою нацменшиною - посол

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс заявляє, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшою національною меншиною, за даними статистики зараз в Чехії проживає майже 180 тис. громадян України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними останнього перепису населення, до української національності в Чехії віднесені понад 50 тис. Осіб, це ті, які вже є громадянами Чехії, але відносять себе до української національності. Це всього 0,5% населення.

В той самий час, дані міграційних процесів в останні роки свідчать про те, що українці в Чеській Республіці є чи не найбільшим національною меншиною. За даними чеської статистики зараз в Чехії проживає майже 180 тис. громадян України" , - сказав він на всеукраїнському форумі" Україна 30. Трудові ресурси " у вівторок.

Він зазначив, що серед цих людей є ті, хто навчається, займається бізнесом, але більшість знаходиться в Чехії з метою роботи. За його словами, українці заробляють більше EUR1 тис. В місяць.