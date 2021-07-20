Білий дім закриє в'язницю Гуантанамо на острові Куба

Вашингтон вирішив закрити в'язницю і військово-морську базу в затоці Гуантанамо на острові Куба. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, повідомляє Лента.Ру.

"У мене немає для вас графіка. Як ви знаєте, є процес, є різні рівні процесу, але це залишається нашою метою ", - уточнила представник адміністрації президента США Джо Байдена.

19 липня американська влада ухвалила рішення про репатріацію в Марокко 56-річного ув'язненого Гуантанамо Абдула Латіфа Насира, який, за інформацією офіційних осіб з Вашингтона, більше не представляє небезпеки національним інтересам США.

Дженніфер Псакі зазначила, що з 39 ув'язнених в'язниці для іноземних терористів право на репатріацію мають 10 осіб. Ще 17 можуть претендувати на перегляд їхніх справ, 10 знаходяться під слідством військових комісій і двоє були засуджені.

3 липня стало відомо, що Міноборони США заборонило фінансувати в'язницю Гуантанамо зі свого бюджету після 30 вересня 2022 року. Першу спробу закрити в'язницю зробив екс-президент США Барак Обама, підписавши відповідне розпорядження в січні 2009 року.

Це рішення не було виконано через опір конгресменів-республіканців. У 2018 році 45-й президент США Дональд Трамп видав наказ про збереження в'язниці, скасувавши розпорядження свого попередника.