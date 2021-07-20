Лоукостер Bees Airline запустить нові чартерні рейси

Новий український лоукостер Bees Airline отримав у Державіаслужбі України права на польоти до Саудівської Аравії і Бахрейну, повідомляє Avianews.

19 липня регулятор дозволив авіакомпанії запустити з 26 липня чартерні рейси з Києва в портове місто Даммам на березі Перської затоки в Саудівській Аравії і в розташований поруч Бахрейн.

На обох маршрутах максимальна частота польотів не може перевищувати одного разу на тиждень.

Гендиректор Bees Airline Євген Хайнацький повідомив, що зараз авіакомпанія веде переговори з замовником рейсів.

«У разі підписання контракту почнемо виконувати польоти. Це чартерні рейси, тому дата початку залежить від готовності замовника», - зазначив Хайнацький.

Він також уточнив, що поки мова йде про в'їзний туризм із країн Перської затоки в Україну. Громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії з 2020 року за рішенням президента України Володимира Зеленського можуть в'їжджати в Україну на термін до 90 днів без отримання візи. При цьому в умовах пандемії єдиною вимогою до них є наявність медичної страховки і сертифікату про вакцинацію від коронавірусу або тестування на COVID-19.

Раніше відразу п'ять маршрутів в Україні запустив лоукостер із Саудівської Аравії Flynas. Авіакомпанія вже літає до Києва, Львова і може запустити рейси в Одесу.

Український лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків відразу на чотири напрямки з Києва та Львова в Саудівську Аравію.