У МЗС розповіли, яким бачать майбутнє України

Україна та Росія дійсно мали спільне минуле, проте майбутнє нашої країни знаходиться в Європі﻿. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Деловая столица.

Водночас, міністр наголосив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, бо вона "залишається політичною реальністю" .