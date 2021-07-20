У МЗС розповіли, яким бачать майбутнє України
Україна та Росія дійсно мали спільне минуле, проте майбутнє нашої країни знаходиться в Європі. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Деловая столица.
Водночас, міністр наголосив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, бо вона
"залишається політичною реальністю".
"Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала і ми не можемо їй вірити… Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", — сказав Кулеба.