У МЗС розповіли, яким бачать майбутнє України

У МЗС розповіли, яким бачать майбутнє України

Україна та Росія дійсно мали спільне минуле, проте майбутнє нашої країни знаходиться в Європі﻿. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Деловая столица.

Водночас, міністр наголосив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, бо вона "залишається політичною реальністю".

"Можливо у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала і ми не можемо їй вірити… Ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", — сказав Кулеба.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics