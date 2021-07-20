СБУ затримала екс-депутата "ЛНР/ДНР"

Контррозвідники СБУ на Харківщині затримали колишнього депутата так званих "парламентів" самопроголошених "республік".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

Під час обшуку у затриманого виявлено "паспорт громадянина ЛНР" , а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР".

Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру.