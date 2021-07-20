СБУ затримала екс-депутата "ЛНР/ДНР"
Контррозвідники СБУ на Харківщині затримали колишнього депутата так званих "парламентів" самопроголошених "республік".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової
"конституції ЛНР".
Під час обшуку у затриманого виявлено
"паспорт громадянина ЛНР", а також
"реєстраційні документи" псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був
"депутатом" так званих
"Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР".
Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру.