У Польщі зафіксували водяні смерчі на Балтійському морі

У понеділок у Польщі в кількох прибережних населених пунктах можна було спостерігати за незвичним явищем – водяними смерчами, які утворилися на Балтійському морі, повідомляє Европейская правда.

Рідкісне природне явище бачили туристи, які відпочивали у Юраті, Ястарні, у районі Владиславова, Халупи, Карвії і Леби. Дехто налякався і почав тікати з пляжу.

Czas na prawdziwą perełkę z wczorajszego popołudnia. ????Filmik z plaży w Chałupach autorstwa ???? Łukasz Wankiewicz - za zgodą autora. #Chałupy#waterspoutpic.twitter.com/yayjckxYlw — Pomorski Alarm Pogodowy (@alarmpogodowy) July 20, 2021

Polscy Łowcy Burz, асоціація, яка займається прогнозуванням та попередженням щодо небезпечних природних явищ, повідомила в соціальних мережах, що в польській частині Балтійського моря сформувалося щонайменше вісім таких смерчів.

"Неодноразово можна було спостерігати два таких явища одночасно" , - заявили в асоціації.

Водяний смерч - це воронкоподібний вихор, що виникає над поверхнею води: океаном, морем чи великим озером. За своїм механізмом утворення водяні смерчі нагадують слабкі торнадо.