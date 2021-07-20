У Польщі зафіксували водяні смерчі на Балтійському морі
У понеділок у Польщі в кількох прибережних населених пунктах можна було спостерігати за незвичним явищем – водяними смерчами, які утворилися на Балтійському морі, повідомляє Европейская правда.
Рідкісне природне явище бачили туристи, які відпочивали у Юраті, Ястарні, у районі Владиславова, Халупи, Карвії і Леби. Дехто налякався і почав тікати з пляжу.
Polscy Łowcy Burz, асоціація, яка займається прогнозуванням та попередженням щодо небезпечних природних явищ, повідомила в соціальних мережах, що в польській частині Балтійського моря сформувалося щонайменше вісім таких смерчів.
"Неодноразово можна було спостерігати два таких явища одночасно", - заявили в асоціації.
Водяний смерч - це воронкоподібний вихор, що виникає над поверхнею води: океаном, морем чи великим озером. За своїм механізмом утворення водяні смерчі нагадують слабкі торнадо.