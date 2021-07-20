На президента Малі напали з ножем під час молитви

На тимчасового президента Малі Ассімі Гоіта під час молитви в мечеті в столиці Бамако напали двоє чоловіків. Один з нападників був озброєний ножем, повідомляє Лента.Ру.

Гоито здійснював молитву в честь мусульманського свята Курбан-Байрам. Після замаху тимчасового президента забрали з місця події.

Полковник Ассімі Гоіта був призначений "президентом перехідного періоду" 31 травня, за рішенням Конституційного суду Малі. Це сталося після військового перевороту, очоленого Гоітою, в результаті якого 25 травня були заарештовані президент країни, прем'єр-міністр і міністр оборони тимчасового уряду.