У центрі Парижу горить будівля біля посольства Італії

У вівторок, 20 липня, в 7-му окрузі Парижа спалахнула пожежа в будівлі по вулиці 51 Rue de Varenne. Вона знаходиться між посольством Італії у Франції і готелем Matignon, повідомляє Обозреватель.

Також на цій вулиці розташований Матіньйонський палац – резиденція французького прем'єр-міністра.

За попередніми даними, пожежа почалася в одній з квартир і перекинулася на дах, який згодом обвалився через сильний вогонь.

Даних про загиблих і постраждалих поки не надходило.

Наразі пожежу вже локалізовано, але її ліквідація триває. Влада розглядає евакуацію житлових будинків і магазинів у цьому районі, в тому числі і готелю Matignon.

Посольство Італії в Парижі. Джерело: Google Maps





