Поклонська хоче знову стати прокурором Криму
Депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська хоче знову стати російським прокурором Криму. Про це вона заявила на прес-конференції 20 липня, повідомляє Радио Свобода.
"Якщо я буду працювати в Криму, то для себе бачу тільки одну посаду - це моя рідна посада - прокурор Криму", - сказала Поклонська.
Вона зазначила, що в Криму
"потрібен баланс сил", так як російському главі Криму Сергію Аксьонову
"складно боротися з корупцією і чиновницьким свавіллям".
При цьому Поклонська зазначила, що остаточне рішення про те, де вона буде працювати після відходу з Держдуми, ще не прийнято.
Раніше депутат Держдуми, колишній прокурор Криму Наталія Поклонська спростувала інформацію, що з'явилася в російських Telegram-каналах і ЗМІ інформацію про те, що вона може зайняти пост міністра екології та природних ресурсів Криму.
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