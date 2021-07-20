Поклонська хоче знову стати прокурором Криму

Депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська хоче знову стати російським прокурором Криму. Про це вона заявила на прес-конференції 20 липня, повідомляє Радио Свобода.

"Якщо я буду працювати в Криму, то для себе бачу тільки одну посаду - це моя рідна посада - прокурор Криму", - сказала Поклонська.

Вона зазначила, що в Криму "потрібен баланс сил" , так як російському главі Криму Сергію Аксьонову "складно боротися з корупцією і чиновницьким свавіллям".

Колишній російський прокурор Криму Наталія Поклонська

При цьому Поклонська зазначила, що остаточне рішення про те, де вона буде працювати після відходу з Держдуми, ще не прийнято.

Раніше депутат Держдуми, колишній прокурор Криму Наталія Поклонська спростувала інформацію, що з'явилася в російських Telegram-каналах і ЗМІ інформацію про те, що вона може зайняти пост міністра екології та природних ресурсів Криму.