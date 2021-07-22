Трендові міні-сумочки, які стануть для вас незамінними

Чи чули ви коли-небудь, що жіночі сумочки називають ящиком Пандори? В принципі це не дивно, бо там можна знайти все що завгодно - від затертих чеків до дезодоранту, від жетонів, які вже вийшли з обороту, до цілої косметички. Але влітку в спеку зовсім не хочеться носити з собою великі сумки, тому на заміну їм прийшли маленькі сумочки, які прикрасять ваш образ і додадуть йому легкості, повідомляє УНИАН.

Міні-сумка на поясі

Маленька сумочка на поясі або чохол для телефону - це маст-хев кожної дівчини, яка любить багато гуляти, не відчуваючи тяжкості. Виглядає це досить стильно, та й такою покупкою ви одразу "вбиваєте двох зайців" - отримуєте пояс і сумку.

Міні-сумка на талію

Якщо ви більше віддаєте перевагу спортивному стилю одягу, тоді зверніть увагу на вже звичні всім бананки. Але якщо хочете освіжити свій стиль і надати йому більше жіночності, тоді покажіть в магазині пальчиком на шкіряні сумочки. І так, всі модниці знають, що такі сумочки ідеально підкреслюють талію.

Солом'яна сумочка

Ну, це ж чистий хіт сезону! З нею можна хоч на прогулянку, хоч на пляж, та й на побаченні з такою сумочкою ви будете виглядати неймовірно жіночно і романтично.

Клатч

Якщо раніше клатчі були тільки для вечірнього образу, то зараз їх вже застосовують в повсякденності. Яскраві або більш пастельні відтінки клатчів додадуть вашому літньому образу елегантності, стануть яскравим акцентом і точно будуть приковувати до себе погляди.

Міні-сумка через плече

Звичайно, крім ключів і грошей в таку сумочку більше нічого не поміститься. Ну, а що ще потрібно з собою мати дівчатам, які йдуть на фотосесію, наприклад, і телефон тримають завжди в руках? Зверніть увагу на цей варіант і не пошкодуєте.