Роботодавці готові перейти на 4-денний робочий тиждень

В Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень у своїй компанії у якості експерименту. Йдеться про перебудову внутрішніх процесів таким чином, щоб продукт або послуга залишилася доступною для клієнта без змін, повідомляє Обозреватель.

При цьому 28,7% не готові експериментувати зі зміною графіка співробітників. Про це свідчать результати дослідження сайту з пошуку роботи Jooble.

Серед можливих перспектив для компанії при переході на 4-денний робочий тиждень велика частина респондентів вказала, що це дасть більше свободи для працівників у вирішенні особистих питань.

Крім того, роботодавці відзначили, що це допоможе: зменшити офісні витрати компанії, наприклад, на електроенергію або папір, оптимізує бізнес-процеси при меншій кількості робочих годин, підвищить лояльність співробітників до компанії, допоможе швидше вирішувати робочі завдання і збільшить самодисципліну.

87,8% опитаних роботодавців відзначили, що готові залишити незмінною зарплату своїм співробітникам при зменшенні кількості робочих годин. При цьому 12,2% вважають, що зарплату необхідно зменшити в такому випадку.

Роботодавці, які не готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень, відзначили, що це пов'язано з тим, що діяльність компанії не підходить для такого формату роботи, зменшить доходи компанії, сповільнить різні процеси в компанії, зменшить контроль за роботою співробітників.