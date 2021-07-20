Експерти Goldman Sachs підвищили прогноз ціни на нафту

Інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту на літо на $ 2 - до $ 82 за барель - після рішення ОПЕК + про збільшення виробництва нафти, повідомляє Oilpoint.

«Угода мала дві чіткі спрямованості: помірне збільшення видобутку, яке буде підтримувати дефіцит на ринку в найближчі місяці, і орієнтація на збільшення потужностей, які будуть потрібні в найближчі роки, з огляду на зростаючий дефіцит інвестицій», - відзначають експерти банку.

При цьому в Goldman Sachs припускають, що в найближчі тижні нафтові ціни будуть коливатися через ризики, пов'язані з поширенням нового дельта-штаму коронавірусу.