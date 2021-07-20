У Німеччині повінь знищила автосалон Audi

Жоден з цих автомобілів автосалон вже не зможе продати як новий, повідомляє Вести.

У мережі опублікували відеозапис, зроблений на першому поверсі одного з дилерських центрів Audi в німецькому місті Леверкузен. Під час злив, і як наслідок повеней, десятки нових автомобілів виявилися повністю під водою.

Деякі машини в процесі "плавання" зіткнулися і навіть буквально, "заскочили" на капоти один одного.

Тепер жодну з цих машин автосалони вже не зможуть продати як нову.

Серед затоплених моделей Audi Q3, Q5 і Q8, а також "заряджені" RS Q3 Sportback і універсал RS6. Крім того, в ході повені, яка зачепила майже всю західну частину Німеччини, потонули електричні e-tron, e-tron Sportback і e-tron GT.