Українська розвідка повідомила про військові навчання в ОРДЛО
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про проведення військових навчань на окупованій частині Донецької та Луганської областей.
"Зокрема, в окремих підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені: збори з корегувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій і ннавчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою", - йдеться в заяві розвідки.
Також в ГУР МО заявили, що спостерігають активізацію підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів з боку противника.
"На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних підрозділів і снайперських пар, які недавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ", - додали в розвідці.