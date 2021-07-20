Українська розвідка повідомила про військові навчання в ОРДЛО

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про проведення військових навчань на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

"Зокрема, в окремих підрозділах з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів проведені: збори з корегувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій і ннавчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою" , - йдеться в заяві﻿ розвідки.

Також в ГУР МО заявили, що спостерігають активізацію підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів з боку противника.