Фінляндія відкриває кордони для українців

Фінляндія відкриває кордони для українців
Фото: Pixabay

Уряд Фінляндії дозволив в'їзд на територію країни для українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Нові правила в'їзду до Фінляндії почнуть діяти з понеділка, 26 липня.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Украина.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав він.

Зазначимо, що в країну пускатимуть громадян України, які пройшли повний курс вакцинації наступними препаратами:

  • Comirnaty (Prizer-BionTech),
  • Spikevax (Moredna),
  • Vaxzevria (AstaZeneca),
  • Janssen (Johnson&Johnson),
  • BIBP/Sinopharm,
  • Covishield,
  • CoronaVac.

Крім того, до Фінляндії пускатимуть з негативним ПЛР-тестом на коронавірус або підтвердженням, що людина перехворіла на вірус, тільки при наявності шанобливої підстави для поїздки.

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