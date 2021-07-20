Фінляндія відкриває кордони для українців

Уряд Фінляндії дозволив в'їзд на територію країни для українців, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Нові правила в'їзду до Фінляндії почнуть діяти з понеділка, 26 липня.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Украина.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації" , - написав він.

Зазначимо, що в країну пускатимуть громадян України, які пройшли повний курс вакцинації наступними препаратами:

Comirnaty (Prizer-BionTech),

Spikevax (Moredna),

Vaxzevria (AstaZeneca),

Janssen (Johnson&Johnson),

BIBP/Sinopharm,

Covishield,

CoronaVac.

Крім того, до Фінляндії пускатимуть з негативним ПЛР-тестом на коронавірус або підтвердженням, що людина перехворіла на вірус, тільки при наявності шанобливої підстави для поїздки.