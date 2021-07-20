Пральна машинка: яка помилка перед пранням призводить до поломки

Як і будь-яка велика побутова техніка, пральні машини становить собою серйозне фінансове вкладення. Вона зазвичай вважається виправданою, враховуючи час, який вони економлять нам, і наскільки чистіше вони роблять наші речі, повідомляє WomanEL.

З усім тим, ми повинні правильно поводитися з цією технікою, щоб вона прослужила нам якомога довше. Яку помилку не варто здійснювати перед пранням?

Ніколи не забувайте перевіряти кишені!

Прості поради, такі як спорожнення кишень, можуть допомогти уникнути непередбаченого ремонту та обслуговування.

Багато з нас не перевіряють кишені одягу перед тим, як покласти її в пральну машину, що може бути помилкою. Будь-які металеві предмети, такі як ключі і монети, які залишаються в машині під час прання, можуть пошкодити зовнішній бак і внутрішній барабан машини. Якщо це відбувається занадто часто, швидше за все, вам доведеться часто викликати фахівця по ремонту пральних машин.

Залишаючи подібні речі в кишенях, ви також можете серйозно пошкодити одяг. Але це ще не все. Ці речі можуть викликати протікання в пральній машині і інші пошкодження. Іноді металеві предмети, які обертаються всередині машини, також можуть розбити скло машини з фронтальним завантаженням або викликати засмічення зливної труби.

Просте рішення - швидко перевірити всі кишені одягу, перш ніж кинути її в кошик. Якщо ви цього не зробили, вам потрібно перевіряти кишені, перш ніж класти одяг в пральну машину. Це один з кращих способів захистити вашу пральну машину.