Операцію по вбивству Гіві погоджував особисто Порошенко - нардеп

Нардеп від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар заявила, що операцію по вбивству командира батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві у 2017 році погоджував особисто експрезидент Петро Порошенко. Про це вона написала в коментарях у Facebook під постом політичного консультанта Петра Охотіна щодо вбивства Михайла Толстих (справжнє ім'я "Гіві" - Ред.), повідомляє Страна.ua.

Охотин написав, що існує думка, що до вбивства Гіві причетне Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"РСУ і вище командування, яке погодило цю операцію. Порошенко тобто", - написала нардеп.

Нагадаємо, "Гіві" був убитий в Донецьку у власному кабінеті рано вранці 8 лютого 2017 року.