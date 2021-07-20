Міжбанк: рівень 27,20 поки тримається

У першій половині торговельної сесії вівторка всі угоди на міжбанківському валютному ринку відбуваються у вузькому діапазоні 27,20-27,24 гривень.

Обсяг пропозиції валюти сьогодні вище, ніж у понеділок. Повторюється історія тижневої давності: минулого вівторка торгівля теж вклалася в 4 копійки. Правда, цифри тоді були вище сьогоднішніх. Рівень 27,20 гривень поки не дає опуститися нижче.

Слідом за безготівковим завмер на місці і курс готівкового долара. У столичних обмінних пунктах долар сьогодні продають в основному по 27,21-27,23 гривень, трапляються рідкісні пропозиції «американця» по 27,20 гривень.

Євро на FOREX після вчорашньої спроби вирости знову знижується. До обіду воно опустилось до позначки 1,1770 долара. Готівкове євро відреагувало на це зниженням з ранкових 32,10-32,12 до 32,06-32,07 гривень. На відміну від готівкового долара, який практично стоїть на місці, у готівкового євро простежується тенденція на здешевлення.

Польський злотий нарешті відреагував на зниження ціни євро і теж подешевшав: у столиці з'явилися пропозиції по 6,97 гривень.

Російський рубль, який напередодні опустився до 74,80 рублів за долар, знову зростає. До обіду його ціна досягла 74,40 рублів за долар. А ось у Києві готівковий рубль, як ми і очікували, сьогодні подешевшав до 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.