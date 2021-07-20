Опубліковано рейтинг кращих авіакомпаній світу

Опубліковано рейтинг кращих авіакомпаній світу

Катарський авіаперевізник Qatar Airways, який літає і в Україну, визнаний кращою авіакомпанією 2021-го року, повідомляє УНІАН.

Рейтинг був складений відомим сервісом AirlineRatings.com.

"Прагнення підтримувати повітряні маршрути у світі відкритими під час пандемії COVID-19, інноваційність, оновлення продуктів і всесвітньо визнаний рівень обслуговування на борту дозволили Qatar Airways завоювати престижну нагороду AirlineRatings.com 2021 у номінації Airline Excellence Awards", - зазначили автори рейтингу.

Загалом топ-20 кращих авіаперевізників виглядає так:

  1. Qatar Airways;
  2. Air New Zealand;
  3. Singapore Airlines;
  4. Qantas;
  5. Emirates;
  6. Cathay Pacific;
  7. Virgin Atlantic;
  8. United Airlines;
  9. EVA Air;
  10. British Airways;
  11. Lufthansa;
  12. ANA;
  13. Finnair;
  14. Japan Air Lines;
  15. KLM;
  16. Hawaiian Airlines;
  17. Alaska Airlines;
  18. Virgin Australia;
  19. Delta Air Lines;
  20. Etihad Airways.

Як зазначається, під час складання рейтингу враховувалися показники безпеки авіакомпаній, їхня прихильність інноваціям задля комфорту пасажирів, залученість персоналу. Крім того, враховувалися і відгуки самих пасажирів.

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