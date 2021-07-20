Зеленський і Байден зустрінуться влітку – американський дипломат

Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні" , – зазначив він.

На запитання, чи є наразі які-небудь перепони для зустрічі Зеленського та Байдена, Кент заперечив і додав, що "зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".

"Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз" , – зазначив Джордж Кент.

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