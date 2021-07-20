Зеленський і Байден зустрінуться влітку – американський дипломат
Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома, повідомляє Радіо Свобода.
Про це заявив Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.
"Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні", – зазначив він.
На запитання, чи є наразі які-небудь перепони для зустрічі Зеленського та Байдена, Кент заперечив і додав, що "зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена".
"Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз", – зазначив Джордж Кент.
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