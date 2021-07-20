Автомобільний газ рекордно подорожчав

Середня ціна на скраплений газ 20 липня у мережах АЗС підвищилася на 30 коп./л, до 16,30 грн/л. Це рекордний показник за всю історію спостереження за вартістю продукту в Україні. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Консолідована мережа АЗС «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 75-78 коп./л, до 15,57-15,59 грн/л. На станціях мережі WOG ресурс здорожчав на 10 коп./л, до 17,38 грн/л.

AMIC і UPG підняли ціни на 31 і 38 коп./л, до 16,08 і 16,53 грн/л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto здорожчав у середньому на 24 і 10 коп./л, до 16,27 і 15,91 грн/л. У мережі Chipo ціна виросла на 36 коп./л – до 15,96 грн/л.

Такі мережі як «Автотранс», «Паралель», BVS, «Катрал», «Авантаж», Mango, Marshal та інші підняли ціни на 10-40 коп./л (див. табл.).

Як було сказано раніше, основним чинником здорожчання СВГ аналітики Консалтингової групи «А-95» називають зростання гуртових цін на продукт унаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Там зазначають, що з початку липня гуртова ціна на СВГ зросла на 3 800 грн/т, що еквівалентно 1,9 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували здорожчання на 1-1,2 грн/л.

«Про критичний дефіцит поки не йдеться, проте запаси в сховищах вичерпуються, а постачання імпортного ресурсу затримуються», – відзначав аналітик «А-95» Артем Куюн.

За його словами, зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.