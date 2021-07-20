5 речей які важливо робити після тренування

Перші години після тренування вкрай важливі для нашого відновлення і подальшого прогресу. І дуже часто в цей період люди припускаються помилок, повідомляє Прогресс.

Перша річ, яку варто зробити після тренування - це розтяжка. Причому дуже часто люди роблять розтяжку перед тренуванням, що не зовсім вірно. Річ у тому, що, коли м'яз розтягується, вона розслабляється і набагато логічніше з цієї точки зору розслабляти м'яз після того, як вона попрацювала, а не перед. І інше міркування, чому розтяжку потрібно робити після тренування, а не перед - це, звичайно ж, профілактика травм, тому що якщо ми будемо розтягуватися на холодну, то ймовірність травми сильно зростає.

А що допомагає ефективному відновленню і що необхідно робити після тренування далі розберемо в цьому відео.