В окремих областях України очікуються небезпечні погодні умови

За прогнозами Укргідрометцентру в Україні очікуються небезпечні гідрологічні явища.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 20 - 21 липня на рiчках Карпат у зв'язку з погодніми﻿ умовами прогнозують підвищення рівнів води над рiвнями на 08 год.

Як стало відомо, 20 липня в межах Львiвської областi рівень води підніметься на 0,5 - 1,5 м, в нижнiх течiях річок Стрв'яж, Свiча – на 1,5 - 2,5 м, мiсцями можливе затоплення заплав, с/г угiдь. Оголошено 1 рівень небезпеки - жовтий.

У Стрийському районi (р.Свiча - с.Зарiчне) можливе часткове затоплення окремих об'єктiв прирiчкової інфраструктури. Оголошено 2 рівень небезпеки - помаранчевий.

В Iвано-Франкiвській областi рівень води підніметься на 1,5 - 2,5 м, мiсцями можливе затоплення заплав, с/г угiдь. Крім того, рятувальники попереджають про можливе часткове затоплення об'єктiв прирiчкової інфраструктури. Оголошено 2 рівень небезпеки - помаранчевий.

В Тернопiльській, Хмельницькій та Вiнницькій областях рівень води підніметься на 0,5-1,5м, мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь. Оголошено 1 рівень небезпеки - жовтий.

В Чернівецькій області, за прогнозами, рівень води підніметься на 0,5 - 1,5 м, в мiсцях звуження русел рiчок на 2,0 - 2,5 м із виходом води на понижені ділянки заплав річок. Оголошено І рівень небезпеки - жовтий.

В Закарпатській області у мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів'ях річок вода підніметься на 0,5-1,0 м.

Зазначимо, що в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту. Оголошено 2 рівень небезпеки - помаранчевий.