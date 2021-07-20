Почервоніння очей: як можна допомогти собі в домашніх умовах

Почервоніння очей є стан, коли біла оболонка ока покривається судинної сітки. Причин почервоніння може бути велика кількість. Але як можна допомогти собі в домашніх умовах?

Холодний компрес

Червоність очей можна усунути за допомогою холодного компресу. Для того, щоб білок став колишнього кольору, необхідно взяти хустку або будь-який чистий шматочок тканини, змочити його в холодній воді та прикласти до очей. При цьому не забувайте віджимати компрес від зайвої води.

Антигістамінні краплі

Якщо причина почервоніння очей полягає в алергії, то позбавлятися від симптому слід за допомогою антигістамінних крапель. Вони продаються в аптеках без рецепта. Але, щоб бути впевненими в ефективності кошти, потрібно проконсультуватися з лікарем або дізнатися потрібну інформацію у фармацевта. Крім того, деякі засоби можуть не підійти конкретно у вашому випадку, що призведе до погіршення стану очей.

Промивання водою

Якщо у вас немає вдома крапель або ви ще не відвідували лікаря, можна допомогти собі, промивши очі холодною водою. Однак вкрай важливо, щоб вода була чистою. Звичайна вода з-під крана може викликати додаткове роздратування, тому слід використовувати лише фільтровану воду.

Часте моргання

Якщо почервоніння викликане перенапруженням очей, яке зазвичай виникає при тривалому використанні гаджетів, необхідно зробити розминку для очей і дати їм відпочити. Найпростіше і не менш ефективно часто моргати. Ця вправа допоможе зняти напругу і зволожить очі, і почервоніння поступово пройде.

Сон

Найбільш поширеною причиною червоних очей є недосипання. В такому випадку необхідно щодня спати не менше 7-8 годин поспіль.

Заміна лінз

Якщо ви носите лінзи й помітили, що очі стали постійно червоними, то з великою ймовірністю обрані лінзи не підходять вам. Краще не розв'язувати проблему самостійно, а звернутися до окуліста, який допоможе розібратися, що викликало почервоніння, дасть пораду, як її усунути, і запропонує найбільш відповідний варіант лінз.