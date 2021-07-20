За кордоном українську олію продають удвічі дешевше: причина

На полицях українських магазинів рекордні ціни на вітчизняну соняшникову олію: 60-70 грн за 800-900 мілілітрів. Втім, на полицях європейських супермаркетів українське масло коштує вдвічі дешевше, повідомляє ТСН.

"Ціна такого масла на чеських полицях - 35 гривень за літр. Незважаючи на те, що два кордони вона перетнула, вона удвічі дешевша, ніж в Україні", - написав у Facebook Михайло Король.

В українських супермаркетах картина не дуже втішна: 71 грн, 76 грн. Дешева - понад 43 грн, але це 500 мілілітрів.

Економіст Олег Пендзин пояснює, що ситуація з маслом в Україні унікальна: якщо в усьому світі ціна впала майже на 10%, то в Україні масло тільки дорожчає.

"За рік ціна олії зросла на 89%. З початку року - на 59%, а за останній місяць на 3.8%, тобто не було жодного місяця, коли воно падало в ціні, а у світі впало", - пояснив він.

Річ у тім, що на українському ринку всього кілька великих виробників, а тому і спекулювати цінами просто.

Зате в Європу наші виробники змушені продавати масло вже за реальними цінами.

Зараз прогнози для українських споживачів не втішні: якщо держава не втрутиться, то українцям надалі будуть продавати вітчизняне масло вдвічі дорожче, ніж іноземцям.