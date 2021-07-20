У ВООЗ оголосили про поширення в світі штаму "Лямбда"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала поширення потенційно небезпечного штаму коронавірусу "Лямбда" більш ніж в 30 країнах світу, повідомляє Вести.

Таку заяву зробила глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

"Він (штам "лямбда", - ред.) циркулює в ряді держав, в основному в Північній і Південній Америці, хоча до цього моменту була виявлена більш ніж в 30 країнах" , - сказала вона.

За словами експерта, в червні ВООЗ внесла його до списку штамів, які потребують уваги, і уважно стежить за його розповсюдженням. У організації є група, що стежить за еволюцією вірусу.

Бразильські медики та науковці описали штам коронавірусу "Ламбда" в червні. Він викликав занепокоєння через високі темпи поширення. Вперше його виявили в Перу в серпні 2020 року.

Штам відрізняється підвищеною трансмісивного і спровокував загострення епідемії в таких країнах як Чилі, Перу, Еквадор і Аргентина. Однак робити про це однозначні висновки поки не можна. Поки неясно, наскільки ефективно від "лямбда" захищають сучасні вакцини.