Уряд планує побудувати 25 індустріальних парків за три роки

Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків до 2024 року, для цього підготували до другого читання відповідний законопроєкт, повідомляє Економічна правда.

Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів на форумі Україна 30 "Трудові ресурси".

"Протягом найближчих трьох років Уряд планує побудувати інфраструктуру для мережі з двадцяти п’яти індустріальних парків за державні кошти. Це забезпечить створення сотень тисяч робочих місць у суміжних галузях економіки" , – заявив він.

Серед переваг індустріальних парків міністр назвав низький "бар’єр входу" та зручність для нових інвестицій. Зокрема, йдеться про компенсації та пільгові кредити, податкові та митні пільги.

Наразі Мінрегіон разом із комітетом з економічного розвитку ВР, Мінекономіки та експертами для створення базової інфраструктури та економічних стимулів підготували до другого читання законопроєкт 4416-1 щодо змін до закону про індустріальні парки.

Документ передбачає підтримку розвитку індустріальних парків через:

будівництво інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків коштом держбюджету;

компенсацію відсоткових платежів по кредитах на господарську діяльність та облаштування цих парків.

Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689.

Йдеться про звільнення від податку на прибуток на десять років за його реінвестування в розвиток, звільнення від оподаткування митом та ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням громади.