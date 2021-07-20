Поруч з резиденцією Путіна під Москвою розгорнули таємне будівництво

В Росії таємно будують заміський комплекс, вартість якого може досягати 50 мільярдів рублів (672 мільйони доларів). Що цікаво, жодного з об'єктів, які зайняли 10 гектар землі, немає ні в одному держконтракті РФ. Про це, посилаючись на "МБХ медіа", повідомляє УНИАН.

Влітку 2020 року в Підмосков'ї, поруч з новоогарьовською резиденцією Путіна, з'явилося кілька великих будівель, серед яких, як кажуть свідки, — лікарня, спортивний комплекс і готель-пансіонат. І все це, як уточнюють охоронці, "режимні об'єкти". Поруч, на річці Москві, біля пристані Федеральної служби охорони, за кілька місяців побудували новий міст.

"Путін-міст"

Журналісти "МБХ медіа" збирали знімки таємного будівництва і опитували всіх, хто міг хоч щось про неї знати, близько року. За цей час був побудований міст, а поруч з ним почали з'являтися нові об'єкти. За даними видання, поруч з "Путін-мостом" може з'явитися термінал, стоянка для авто і навіть вертолітний майданчик.

"Путін-міст", який коштує мінімум 200 мільйонів рублів, отримав таку назву через те, що він виходить на берег Москви-ріки Рівне між двома пагорбами. На одному - чинна резиденція Путіна "Ново-Огарьово" і зведений до 2019 року Будинок зустрічі, готель і спортивний зал. А на другому - дивний і таємничий комплекс.

VIP-лікарня і гостьовий комплекс

На другому пагорбі, поруч з яким будівельники добу безперервно будували "Путін-міст", вже стоять кілька величезних будівель. Так, за даними видання, на території земельного об'єкта, площею 10 гектар, з'явився дорогий комплекс. Він має:

6-поверхову VIP-лікарню, площею майже 17 тисяч квадратних метрів;

2-поверховий гостьовий котедж, площею 4 тисячі квадратних метрів;

4-поверховий готельний комплекс, площею майже 10 тисяч квадратних метрів;

5-поверховий спортивний комплекс, площею 30 тисяч квадратних метрів.

Масштаби вражають, проте куди більше здивують ціни всіх цих об'єктів, передає видання "МБХ медіа".

"Скромна" лікарня, яка являє собою лікувально-оздоровчий комплекс, коштує близько 3 з половиною мільярдів рублів. Будівля буде обладнано найсучаснішою технікою, а планування вказує на те, що пацієнти в цій клініці будуть дуже непрості.

На Спортивний комплекс, де буде льодовий каток і інші "принади" багатого життя, пішло близько 6 мільярдів рублів, а готельний комплекс коштував 2 мільярди. Гостьовий котедж виявився самим "бюджетним" - на нього пішло 800 мільйонів рублів.

Видання уточнює, що жоден з об'єктів на таємному будівництві, яке коштує майже мільярд доларів, не внесений до списку Росреестра, а на сайті держзакупівель РФ немає згадок про "Путін-міст" та інших VIP-спорудах.

Журналісти вважають, що все таємне будівництво оплачується з бюджету Росії, проте чи зможуть "прості смертні" відвідувати комплекс - під великим питанням. Передбачається, що комплекс не просто так будується поруч з резиденцією Путіна. Цілком можливо, що президент РФ створює мінімісто для себе і своїх наближених.

Раніше вже стало відомо, що Навальний випустив розслідування про "палаці Путіна", в якому є амфітеатр, тунель до моря і підземний каток. Ця споруда обійшлася Росії в 100 мільярдів рублів.