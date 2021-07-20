Антирекорд відвідуваності: в Раді зареєструвалися 99 нардепів

Антирекорд відвідуваності: в Раді зареєструвалися 99 нардепів

У вівторок, 20 липня, на позачергове засідання Верховної Ради прийшли всього 99 народних депутатів. Це рекордно низька відвідуваність в парламенті дев'ятого скликання, повідомляє Обозреватель.

Сьогодні в сесійній залі відсутній навіть спікер Дмитро Разумков, тому засідання проводить його заступник Руслан Стефанчук.

"У залі зареєстровано 99 народних депутатів. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", – зазначив він.

Справа в тому, що засідання парламенту при такій кількості нардепів може відбутися. Однак прийняти якісь закони у політиків не вийде – надто мала кількість голосів.

Відзначимо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також не прийшов на засідання. Напередодні він попередив: "Ми зберемося у вівторок маленьким складом, оскільки там не потрібно голосувати "за", а потрібно провалити ці постанови".

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