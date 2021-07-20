Мендель вважає Єрмака "другою особою держави"

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель назвала керівника президентського офісу Андрія Єрмака "другою особою держави", повідомляє Цензор.НЕТ.

На це звернула увагу журналістка Ірина Ведерникова.

Вона навела цитату колишньої прессекретарки Юлії Мендель про форму державного правління в Україні:

"Андрію Єрмаку створили занадто серйозний негативний образ... як друга особа держави, він перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз... Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".

Ведерникова продовжила:

"Офісно-президентська монархія? Або які у вас варіанти? Це важливі питання. Тому, що можна довго іронізувати над стилем і книгою експрессекретарки президента України, але якщо в її розумінні глава ОПУ, а не спікер (або прем'єр) друга особа держави, то у нашої держави серйозні проблеми. Про яких ми, власне, давно пишемо. Але ось і пані Мендель теж написала..."